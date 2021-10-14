Мошенники стали разводить россиян при подготовке к свиданиям

Поиск новых знакомств для романтических отношений в интернете может закончиться потерей денег. Количество случаев фейковых свиданий, которые организуются в интернете, в 2021 году значительно выросло. Об этом говорится в исследовании компании Group IB.

Мошенники всегда действуют по одному сценарию. Симпатичная девушка в сервисах знакомств или социальных сетях заводит разговор с молодым человеком. После общения диалог переходит в мессенджер, где собеседница узнает интересы своей будущей жертвы.

Случайно девушка упоминает, что планирует пойти в театр, кино, на концерт или стендап-шоу, и предлагает составить ей компанию. Для покупки билета она скидывает QR-код своего билета и рекомендует купить место рядом с ней. После этого присылает ссылку на сайт, где можно купить билет. Особо продвинутые аферисты для подтверждения реальности девушки могут прислать заранее записанное аудио- или видеосообщение с приглашением. После оплаты молодой человек оказывается без денег, а симпатичная собеседница на связь больше не выходит.

Первые случаи фейковых свиданий в России зафиксировали еще в 2018 году. Но чаще всего мошенники стали орудовать с наступлением пандемии. По данным специалистов, в данный момент в России действует около 15 групп, которые занимаются такими разводами.

Аналитики обнаружили, что многие сайты, где предлагаются купить билет, связаны с популярной схемой «Курьер», через которую аферисты списывали деньги с банковских карт россиян. Они предлагали покупать товары через фейковые сайты популярных маркетплейсов. Когда потенциальная жертва вводила данные карты, со счета списывались все деньги. Выручка одного такого проекта за год составила более 18 миллионов рублей.