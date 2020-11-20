Мошенники стали рассылать предложения вакцинироваться от коронавируса

Орудующие в Сети преступники придумали новую мошенническую схему. Они рассылают письма с информацией о возможности вакцинироваться от коронавируса. Об том сообщили в компании «Ростелеком-Солар», которая занимается защитой информационных активов, мониторингом и управлением информационной безопасности.

В организации газете «Известия» рассказали, что сейчас около 15% всех писем мошенников посвящено коронавирусу. Чаще всего киберпреступники под предлогом предоставления актуальной информации о вакцине от коронавируса распространяют вредоносное программное обеспечение.

В сообщениях они могут писать о продаже вакцины или о том, где можно вакцинироваться. Когда пользователь открывает письмо, в компьютер попадает вирус. С помощью него хакеры могут получить доступ к банковским картам и онлайн-сервисам пользователя.

Глава центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Алексей Мальнев в комментарии изданию отметил, что самый большой всплеск мошенничества, связанного с пандемией, зафиксировали в апреле 2020 года. Тогда преступники пользовались техниками социальной инженерии. Они выуживали из человека конфиденциальную информацию.