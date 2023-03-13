Общество 13 марта 2023, 12:19 Мошенники стали пугать клиентов банка обвинениями в измене Родине Сбербанк предупредил клиентов о случаях мошенничества с обвинением в измене Родине РИА «Новости»

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Сбербанк сообщил, что в России появился новый способ обмана его клиентов. Мошенники звонят людям и обвиняют их якобы в измене родной стране. Такая информация появилась на сайте банка.

«Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине», — уточнили в публикации.

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Представители финансовой организации пояснили, что преступники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками ФСБ или полиции. Они заявляют, что работник Сбербанка якобы украл у человека его персональные данные и теперь переводит деньги для поддержки армии Украины.

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Мошенники пугают жертву уголовной ответственностью, поскольку перевод сделан от ее лица. Звонящие настаивают на том, что человек должен подключить ложную службу безопасности банка и переводить средства на эти счета, а также брать кредиты.

Сбербанк посоветовал клиентам подключить дополнительные уведомления о своих банковских операциях. Таким образом они смогут следить за счетом. Банк напомнил, что его работники никогда не просят людей сказать полный номер карточки, трехзначный код на обороте карты (CVV) или информацию из СМС.