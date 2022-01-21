Мошенники стали продавать красивые даты для регистрации брака

Мошенники придумали новый способ заработать и стали продавать красивые даты для регистрации брака. Но специалисты призвали не вестись на подобные предложения в Сети, так как дату бракосочетания нельзя забронировать для другого человека.

О продаже красивых дат для регистрации брака мошенниками ранее предупредили в московском управлении ЗАГС. Там пояснили, что дату бракосочетания можно забронировать только для себя. Невест и женихов призвали не верить мошенническим объявлениям.

Как отметил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, подобных случаев обмана в судебной практике пока не было. При этом злоумышленники пользуются и другими способами нажиться на чужом празднике.

«Неопытность молодых людей, решивших пожениться, играет злоумышленникам на руку. Вариантов обмана несчетное количество — начиная от фотографов и декораторов до свадебных салонов и схем с датами росписи», — сказал «Известиям» специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов.

Он отметил, что чаще всего мошенники пользуются фишинговыми сайтами. Они создают страницы с дешевыми платьями, костюмами и аксессуарами. Пары ведутся на низкие цены и переводят злоумышленникам деньги. В итоге они остаются и без товара, и без средств.