Мошенники стали предлагать москвичам сделать прививку от коронавируса на дому

Мошенники, представляясь работниками соцзащиты, предлагают москвичам сделать вакцинироваться от коронавируса на дому. В столице зафиксировано несколько случаев.

На майских выходных к пожилым москвичам пришли якобы сотрудница соцзащиты, рассказала их дочь РИА «Новости».

Она, по словам очевидицы, предложила сделать прививку от коронавируса прямо сейчас, при этом она была одета в обычную гражданскую одежду. Мать девушки отказала, потому что уже переболела и у нее были антитела. К тому же пожилая женщина не стояла на учете в департаменте труда и соцзащиты.

Похожий случай произошел с еще одной москвичкой. К ее маме 1 мая пришли люди, которые представились сотрудниками соцзащиты с предложением сделать прививку от коронавируса. Пожилая женщина не открыла незнакомцам, потому что заранее о визите сотрудников ведомства ее никто не предупреждал.

С 13 апреля в Москве начали делать прививку на дому маломобильным жителям. Записываться на вакцинацию не нужно. Тех, кто изъявил желание вакцинироваться дома, в заранее оговоренное время посетит медицинская бригада и сделает прививку. Всю необходимую информацию о пациентах, которые получают надомное обслуживание, в поликлиники передадут органы социальной защиты.