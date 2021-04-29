Мошенники стали открывать сайты по подбору авиабилетов перед майскими праздниками

Кибермошенники нацелились на россиян, собирающихся полететь отдыхать на майские праздники. Для этого они стали открывать фишинговые сайты по подбору дешевых билетов на самолет.

Ресурсы мошенников копируют популярные сайты агрегаторов авиабилетов или запускают самостоятельные страницы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на компанию Group IB. В апреле специалисты насчитали 50 фишинговых сайтов. При этом за весь 2020 год они зафиксировали всего 56 подобных ресурсов.

Мошенники получают деньги пользователя, когда тот вводит данные своей банковской карты для оплаты билетов. В основном фишинговые ресурсы запускаются только с мобильных платформ, отметил замруководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.

Кроме денег злоумышленники могут получить платежные данные. В дальнейшем информация может попасть в базу данных, которую будут использовать для обмана путем социальной инженерии. В итоге у пользователя могут начать выманивать деньги, убеждая, что вернут ранее похищенные средства.