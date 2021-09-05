Мошенники стали обманывать россиян под предлогом возврата денег за БАД

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они стали звонить людям, которые купили некачественные биологически активные добавки, и предлагать компенсацию. Для этого они просят оплатить некую налоговую пошлину или услуги инкассаторов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Мошенники используют такую схему, как предложение возврата денежных средств, потраченных на покупку биологически активных добавок (БАД)», — рассказали агентству в ведомстве.

Представитель МВД объяснил, что преступники представляются по телефону следователями, судебными приставами или сотрудниками прокуратуры и сообщают, что продавшие их собеседникам некачественные БАД арестованы и сейчас идет возврат денег пострадавшим. Они уверяют, что компенсация поступит после уплаты какой-нибудь пошлины. Доверчивые россияне соглашаются и переводят мошенникам деньги.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что мошенники стали чаще звонить бухгалтерам какой-либо компании от имени генерального директора и просить срочно перевести деньги со счетов.