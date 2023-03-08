Общество 08 марта 2023, 04:45 Мошенники стали обещать россиянкам смартфоны на 8 Марта «Известия»: телефонные мошенники активнее обманывают россиянок перед 8 Марта Unsplash

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Телефонные мошенники традиционно активизируются в преддверии праздников. Перед Международным женским днем россиянкам стали обещать в подарок смартфон, но вместо гаджета их лишают денег и получают доступ к персональным данным. «Известия» собрали советы экспертов, как уберечь свои данные и кошелек от злоумышленников.

На телефон потенциальной жертвы приходит сообщение в мессенджере о подарке-смартфоне, для получения которого нужно ответить на вопросы, поделиться ссылкой и установить на телефон приложение, рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Таким образом мошенники могут получить доступ к персональным данным и средствам, предупредила эксперт.

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Также вредоносное программное обеспечение может предоставить злоумышленнику удаленный доступ к смартфону. Мошенник узнает HIN коды от банковских карт, пароли от личных кабинетов и получит доступ к сервису «Госуслуг».

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Сценарий обмана с подарками на 8 Марта — самый распространенный, подтвердили в нескольких банках. Женщины чаще мужчин попадаются на уловки мошенников в силу своей эмоциональности. Специалисты призывают дам быть бдительнее и не поддаваться на уловки мошенников.