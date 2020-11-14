Мошенники стали наживаться на здоровье россиян по новой схеме

Мошенники придумали новую схему, как выуживать деньги у россиян с проблемами со здоровьем. Это многоходовка с фейковой бесплатной медицинской программой.

Как пишет РИА «Новости», сначала потенциальная жертва получает рекламное уведомление о некой бесплатной медицинской программе. Ссылка ведет на страницу несуществующей общественной организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Там есть анкета, которая подведет к тому, что для лечения той или иной болезни якобы есть бесплатная медицинская программа. Потом человеку начинают продавать практически «бесплатные» лекарства.

Злоумышленники уговаривают купить сразу несколько упаковок, так как «нужно пройти курс». Если с холодной головой оценить ситуацию, то мошеннический сайт легко определить по явным признакам.

«На мошенническом сайте вы не увидите контактов и информации об организации, продающей препараты: ИНН и номера лицензии, с помощью которых легко проверить по открытым сервисам — есть ли такая организация и чем она занимается. Вторая отличительная черта — яркий, привлекательный сайт-лендинг», — рассказала агентству эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова.

Она отметила, что пандемия — это время жатвы для мошенников, которые делают упор на болевых точках общества.

Современные мошенники серьезно вооружены технически. Они уже начали использовать роботов, которые подделывают голоса и связывают людей с мастерами социальной инженерии. Потом идет привычная обработка жертвы.