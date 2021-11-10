Мошенники стали массово создавать клоны Pornhub

Мошенники начали создавать фишинговые сайты, интерфейс которых полностью копирует популярный сервис для взрослых Pornhub. О такой необычной активности аферистов сообщили эксперты из Infosecurity a Softline company. Их слова передал сайт Rozetked.

Таких поддельных ресурсов только с начала ноября зарегистрировали больше 60 в России. Большинство из них созданы для того, чтобы взламывать странички пользователей «ВКонтакте».

Сайт Pornhub обязан проверять возраст пользователей по требованию Роскомнадзора, что он и делает, если вход происходит через российский IP-адрес. Для упрощения процедуры желающему посетить сайт предлагается авторизоваться через известную социальную сеть.

Злоумышленники отправляют своей потенциальной жертве ссылку на видео для взрослых, которое якобы размещено на Pornhub и для просмотра которого нужны данные от профиля «ВКонтакте», после чего фишинг забирает введенную информацию и получает доступ к аккаунту и всему его приватному содержимому.

Новый вид фейковых страниц не определяется автоматически. Так сделано специально, чтобы невнимательного пользователя не могла остановить система.