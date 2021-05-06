Мошенники стали использовать роботов для обмана клиентов банков

Мошенники теперь обманывают россиян с помощью роботов, которые похожи на тех, что используют в финансовых организациях. Преступники обзванивают клиентов и предлагают им индивидуальные предложения.

«В последнее время мошенники стали использовать роботов. Они делают это в целях экономии усилий на первом этапе разговора — так идет отсев потенциальных жертв, которые не ведутся на их уловки и сбрасывают звонок», — рассказал газете «Известия» руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев.

Он отметил, что преступники все так же в основном прибегают к психологическому давлению. Если человек не повесил трубку и проявил заинтересованность, то его переводят якобы на сотрудника банка, с котором можно продолжить разговор.

Однако отличить афериста от сотрудника финансовой организации нетрудно. Ведь банки в маркетинговых целях используют обзвон с помощью роботов. Машина не будет настаивать на том, чтобы побыстрее переключить человека на оператора. Обычно в конце сообщения робот указывает контакты для получения дополнительной информации, и на этом звонок заканчивается.