Мошенники стали использовать QR-коды для обмана россиян

Мошенники стали обманывать россиян с помощью QR-кодов. Они убеждают потенциальных жертв создать такой код для защиты денег, а затем отправить его якобы сотруднику банка.

На новую уловку мошенников попалась москвичка, сообщила газета «Известия». Женщине позвонил мошенник, который представился работником банка. Он заявил, что на ее имя якобы пытаются взять кредит. Для защиты средств собеседник предложил женщине создать QR-код для отмены операции и отправить его в чат-бот. В итоге с карты жительницы столицы списали 75 тысяч рублей.

Как пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, некоторые банки разрешают своим клиентам проводить операции с деньгами с помощью QR-кодов. Такой возможностью и стали пользоваться злоумышленники. Они убеждают своих жертв создать цифровой код, а затем снимают деньги с их счетов.

«На QR-коды уже обратил внимание криминал, который тестирует новые варианты мошенничества с их помощью. И число таких схем будет только расти», — отметил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Специалисты посоветовали при звонках из банков положить трубку и самому перезвонить в финансовую организацию.