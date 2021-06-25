Мошенники стали чаще представляться правоохранителями по телефону

Телефонные мошенники, которые звонят клиентам российских банков, все чаще выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в исследовании компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Результаты работы оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа „представителей службы безопасности банка“ на „сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование“ (с 40 до почти 80%)», — сказано в сообщении.

Мошенники начинают звонить человеку после того, как тот подает заявку на получение другого банковского продукта или на открытие счета. Гендиректор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко считает, что эти изменения показывают, что используемые мошенниками данные утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, услугами которых банки пользуются все чаще.

Ярмоленко добавила, что банкам нужно начать распространять стандарты информационной безопасности, в том числе использование DLP-систем, на своих подрядчиков, которые работают с данными клиентов.