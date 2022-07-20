Мошенники стали чаще предлагать россиянам «обнулить» кредитную историю

Мошенники стали активно предлагать потенциальным жертвам новую псевдоуслугу. Они обещают полностью очистить кредитную историю, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По словам Ляха, мошенники убеждают людей, что могут убрать из из базы должников. Они говорят, что «обнуление» кредитной истории поможет снова получить деньги в долг. При этом злоумышленники называют услугу разовой и сразу же требуют оплату. После перевода определенной суммы мошенники исчезают, написали «Известия».

Как отметили в пресс-службе Центробанка, подобная схема может быть продолжением ранее начатой работы аферистов с жертвой.

«Клиента, как правило, „раскручивает“ группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают „раздолжнители“, псевдоюристы и так далее.», — пояснили в регуляторе.

В Центробанке предупредили, что избавиться от плохой кредитной истории по желанию человека нельзя. Ее можно оспорить, если заемщик пострадал от действий мошенников или его историю испортил кредитор.