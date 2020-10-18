Мошенники стали чаще обманывать россиян при помощи опросов

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых россиян. Они предлагают людям пройти некий опрос и обещают дать денег после оплаты комиссии. «Лаборатория Касперского» обнаружила больше 2,5 тысячи сайтов с такими опросами. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на ведущего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Сидорину, за первые шесть месяцев 2020 года каждому пятому россиянину мошенники предлагали принять участие в опросе, конкурсе или сообщали о выигрыше. Помимо опросов, хитрые злоумышленники разводят людей на деньги обещаниями несуществующих выплат от вымышленных фондов или предложениями поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Такой вид обмана называется скам. Под него подходит множество преступных схем.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев связал рост популярности таких опросов с пандемией коронавируса. Многие потеряли работу и лишились доходов. Из-за безденежья люди готовы на что угодно.

Количество сайтов с подобными предложениями постоянно растет. Подсчитать их точное число невозможно, так как после закрытия одного в Сети появляется еще с десяток таких ресурсов.