Мошенники создали дипфейк Олега Тинькова для своей рекламы

Мошенники стали распространять в социальных сетях поддельное видео с основателем Тинькофф Банка Олегом Тиньковым. Ролик создали с использованием технологии дипфейк. Представитель «Тинькофф» заявил РБК, что это первый случай, когда мошенники создали дипфейк основателя банка.

Мошенническое видео распространяется под заголовком «Важное заявление от Олега Тинькова» от страницы Tinkоff Вonus. В нем Тиньков якобы пообещал подарить 50% к сумме вложений при регистрации.

«Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счет для работы получаете 30 тысяч рублей», — рассказал ненастоящий Тиньков.

У группы «Тинькофф» существует онлайн-брокер «Тинькофф Инвестиции», специализирующийся на инвестиционных услугах для физических лиц.

Представитель банка подчеркнул, что вся коммуникация от «Тинькофф Инвестиций» происходит исключительно по официальным каналам «Тинькофф Инвестиций».

«Данное видео является плохо сделанным дипфейком, на котором видны следы монтажа, а также вставлен голос совершенно другого человека», — добавил он.

На момент публикации статьи видео удалили, а поддельная страница Tinkоff Вonus перестала показывать эту рекламу.