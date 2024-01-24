Общество 24 января 2024, 03:41 Мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка Киберэксперт Голованов: мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка Pixabay

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Мошенники в будущем могут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени, предупредил в беседе с РИА «Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет», — рассказал Голованов.

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Злоумышленники будут копировать аккаунт и при звонке будут генерировать не только голос, но и изображение. Специалист успокоил, что такие технологии будут использоваться не в 2024 году.

Мошенники уже научились использовать современные цифровые технологии и искусственный интеллект для взлома аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, обмана по телефону и кражи денег с банковских счетов. Сберечь финансы помогут двухфакторная идентификация и осведомленность.