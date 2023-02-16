Общество 16 февраля 2023, 22:07 Мошенники с Украины обманули россиян на 1,48 млрд рублей МВД: мошенники с Украины обманули жителей Ростовской области на 1,48 млрд рублей Pxhere

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Жители Ростовской области в 2022 году перечислили 1,48 миллиарда рублей мошенникам с Украины, Польши и Западной Европы. Об этом сообщил начальник регионального МВД Олег Агарков. Его слова привело РИА «Новости».

«Сall-центры мошенников расположены на территории Украины, Польши и Западной Европы, они полностью работают против нашего населения. Только за прошлый год мошенникам перечислено по Ростовской области 1,48 миллиарда рублей», — отметил Агарков.

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По его словам, жители региона таким образом неосознанно финансируют армию и спецслужбы Украины.

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«При этом, потерпевшие остаются без средств к существованию, и обвиняют органы власти», — заявили в МВД по Ростовской области.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее предупредила о росте числа кибератак в России. Также зафиксировано увеличение и объема ущерба, но не такими темпами, как количество преступлений. По словам главы Центробанка сейчас продолжает доминировать технология социальной инженерии. Борьба с кибератаками на финансовую систему России продолжается.