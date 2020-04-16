Мошенники обманывают россиян через видео с Екатериной Андреевой

О мошенниках Андреева рассказала на личной странице в Instagram.

По словам телеведущей, неизвестные монтируют выпуски новостей с ее участием. Зритель отредактированных роликов думает, что может получить до 300 тысяч рублей якобы из Официального компенсационного центра возврата невыплаченных денежных средств. Однако такой организации не существует. Тем не менее, пострадавшие, доверившись «телеведущей», вводят данные банковской карты на сайте.

Андреева предостерегла подписчиков и посоветовала быть осторожными.