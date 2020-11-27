Мошенники решили нажиться на пожертвованиях на медоборудовании в Ленобласти
В Ленинградской области группа мошенников рассылает письма о сборе «пожертвований» на закупку медоборудования для обустройства палат неотложной помощи. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что письма о сборе средств приходят от имени зампреда регионального правительства Николая Емельянова. Некий благотворительный фонд занимается покупкой и доставкой мнимого оборудования. В полицию переданы реквизиты для сбора средств и прочие данные, указанные в рассылке.