Общество 31 августа 2023, 08:17 Мошенники разработали новую схему с «просроченными» SIM-картами «Известия»: мошенники разработали новую схему краж с SIM-картами pxhere.com

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Мошенники разработали новую схему хищения денег. Теперь они стали использовать «просроченные» SIM-карты. Об истечении актуальности «симки» собственников номеров предупреждают ненастоящие операторы, сообщили «Известия».

Мошенники придумали звонить человеку и говорить об истечении годности SIM-карты. Они предлагают продлить ее и просят указать код из сообщения. После чего злоумышленники делают переадресацию звонков и SMS на другой номер.

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С помощью такой схемы аферисты смогли проникнуть не в один онлайн-банк жертв. Так же мошенники получают доступ чужой к почте, соцсетям, мессенджерам и даже к госуслугам.

В Центробанке уже подтвердили, что целью мошенников стало получение кода, который помогает зайти в личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию.

Ранее россиян предупредили о «семейной» схеме телефонных мошенничеств. Злоумышленники стали выманивать у обманутых граждан информацию о родственниках и переключаться на кражу их денег.