Мошенники продали L-карнитин вместо лекарства за 187 тысяч рублей

Осужденные узнали о том, что петербуржец ищет лекарства для капельницы. Они разыскали мужчину и представились как работники Первого медицинского университета имени академика Павлова. После этого виновные продали пострадавшему три флакона за 187,2 тысяч рублей. На самом деле L-карнитин стоит не более 405 рублей. Затем мошенники скрылись.

Петроградский районный суд Петербурга приговорил одного ранее судимого злоумышленника к 2,5 года колонии общего режима, а второго — к двум годам условно с испытательным сроком на три года.