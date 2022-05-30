Мошенники придумали вдвойне опасный метод обмана россиян

Злоумышленники придумали новый метод похитить средства со счетов людей. И он вдвойне опасный. Эксперты платформы «Мошеловка» рассказали, что для звонков потенциальным жертвам мошенники используют подменные номера обычных россиян.

На портал в последний месяц начали поступать сообщения от россиян, чьи номера злоумышленники используют для подмены, отметили «Известия». Им звонят люди и утверждают, что с их номера звонил «сотрудник банка», который хотел узнать персональную информацию для похищения денег со счета. Сами абоненты при этом никаких звонков не делали, к мошенническим схемам отношения не имеют, объяснила руководитель платформы Евгения Лазарева.

Также есть обращения и от потенциальных жертв.

«Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством. Что называется, стремятся подгадить доступным способом», — пояснила собеседница издания.

Большая часть атак на счета россиян, как уточнила Лазарева, происходит из находящихся в недружественных странах колл-центров.