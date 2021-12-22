Мошенники придумали способ обманывать пенсионеров у них же дома «по подписке». Они убеждают своих жертв оформлять регулярную диагностику и ремонт батарей, окон или бытовой техники по очень высокой цене. В ситуации разобрались «Известия».

Отличие новой схемы от предыдущих способов «развода» в том, что если раньше пожилой человек отдавал крупные суммы однократно, то теперь они рискуют делать это регулярно — каждый раз, когда «домашние ремонтники» приходят в гости.

На самом деле все эти мастера работают в фирмах-однодневках, которые при этом еще и называют их почти так же, как известные компании. Но стоимость их услуг и размер спекуляции заоблачный — за простой ремонт сметы достигают сотни тысяч.

Для того, чтобы бороться с подобными явлениями, «Сбербанк» даже решил запустить специальный сервис, который позволит дополнительно проверять сомнительные сделки с доверенным лицом хозяина счета. Близкий человек сможет, если это необходимо, не пропустить подозрительный перевод средств.

В суде же доказать именно такие случаи мошенничества с неоправданно высокой наценкой очень сложно, поэтому вернуть деньги проблематично. Статью о мошенничестве в случае правильно составленного договора, подписанного обеими сторонами, вряд ли вменят злоумышленнику.