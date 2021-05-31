Мошенники придумали способ обмана россиян через предложения о работе

Россиянам теперь следует быть осторожнее, даже когда они получают предложение о работе. Теперь такой метод практикуют мошенники: они предлагают высокий заработок, а сами похищают средства. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании Bi.Zone.

Жулики размещают вакансии, а когда соискатель на них откликается, вступают с ним в переписку. Условия для оформления на такую «работу» уже наводят на подозрения: человеку нужно открыть счет в банке, подключить удаленное банковское обслуживание, либо просто сообщить «работодателю» свои данные для «перевода зарплаты». Мошенники даже могут взять кредит на имя жертвы, который тут же присваивают себе.

Реализация такой схемы требует долгого «сопровождения» и может занять несколько дней.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — отметили эксперты.

Самыми привлекательными мишенями для такой схемы обмана сейчас могут стать студенты, которые активно ищут подработку в летний период.

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