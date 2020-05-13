Мошенники придумали схему с ваучерами за отмененные авиарейсы

Банк ВТБ обнаружил, что мошенники нашли новый способ обмана. Теперь они под видом представителей авиакомпаний предлагают людям получить ваучеры в виде компенсации за несостоявшийся полет.

Преступники отправляют письма и обзванивают клиентов авиаперевозчиков. Речь идет о людях, которые планировали отправиться в путешествие в этом году. Об этом РБК рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. По его словам, мошенники сообщают о новой услуге и предлагают приобрести ваучер.

«В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение», — отметил Киричек.

Главная цель воров — узнать данные банковской карты для списания определенной суммы и код из SMS, полученный от банка. Представитель ВТБ напомнил, что пассажир сам должен обратиться в авиакомпанию для получения ваучера.

Издание написало, что другие крупные банки либо пока не зафиксировали всплеск нового вида мошенничества, либо не стали комментировать ситуацию.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом, закрытия воздушных границ и отмены рейсов авиакомпании придумали, как компенсировать пассажирам несостоявшийся полет. Перевозчики хотят выдавать клиентам ваучеры, по которым они позже смогут покупать авиабилеты. Пока это идея находится на стадии разработки. Соответствующий закон пока не принят.