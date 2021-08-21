Мошенники придумали схему с «бесплатной пиццей» от известных банков

Мошенники придумали новую схему, чтобы получать доступ в чужие личные кабинеты банков. Для этого они «разыгрывают» бесплатную пиццу.

Как сообщил РБК, злоумышленники создают сайты, на которых от имени банка просят ввести номера телефона и банковской карты якобы для получения съедобного приза. Потом также требуется ввести код из SMS-сообщения. Все эти данные дают им возможность получить доступ к счету клиента.

Об этой схеме рассказал сотрудник Альфа-Банка Сергей Трухачев. Он уточнил, что мошенники используют названия как минимум двух известных банков.

«Как правило, они используют фишинговую страницу, очень похожую на сайт банка, с отличием в написании — в одной букве или символе, — где требуется ввести свои персональные данные», — уточнил Трухачев.

Он добавил, что невозможно оценить точное количество пострадавших от этой схемы, так как многие жертвы не идут в полицию. Точное количество таких сайтов также неизвестно, так как средний срок их существования — сутки.