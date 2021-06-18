Мошенники придумали схему обмана любителей электросамокатов

Мошенники взялись за самокатчиков. Злоумышленники придумали способ, как выманить деньги у любителей городского вида транспорта.

«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов „бесплатно и легально“. В них мошенники рассказывают, как кататься на самокате весь день за 250 рублей», — рассказали РИА «Новости» в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Мошенники размещают объявления о продаже промокодов, а за небольшое вознаграждение готовы рассказать, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита. Злоумышленники предлагают схемы с клонами официальных приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой.

Стоимость инструкций, по информации специалистов, варьируется от одной до трех тысяч рублей. К объявлению добавляют скриншоты в виде доказательства того, что схемы рабочие.

Директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов отметил, что мошенники пытаются найти возможные бреши в безопасности самокатных сервисов.

«Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной „бесплатной схемы“ ее продавец исчезнет с вашими деньгами», — добавил эксперт.

Рустэм Хайретдинов добавил, что человек, который пытается воспользоваться данной схемой становится соучастником, который может понести уголовную ответственность.