Мошенники придумали новый способ заработка на любопытстве россиян

В России появился новый вид мошенничества, связанный с отправкой почтовых посылок. Семья из Екатеринбурга чуть не стала жертвой обманщиков, когда получила сообщение о необходимости оплатить коробку, якобы ожидающую в отделении почты. Об этом рассказали «Известия».

Как сообщается, один из членов семьи получил уведомление о том, что его ждет коробка, которую можно получить, сделав наложенный платеж. При этом ни муж, ни жена никаких заказов не делали. Не потерять деньги им помогла случайность.

«Я пришла на почту и узнала, что нужно оплатить наложенный платеж в размере 3,7 тысячи рублей. Денег с собой не было, так что я позвонила мужу — и тут наши версии наконец не сошлись. В общем, я стала искать отзывы об организации, которая прислала нам сообщение. И отзывы просто ужас», — рассказала героиня истории.

По ее словам, спастись от мошенников ей помогло отсутствие денег в кошельке. А вот другим людям везет гораздо меньше. «Известия» привели в пример другие случаи, когда люди оплачивали таинственную посылку и в результате получали пустую коробку. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые.

Юристы советуют вскрывать подобные посылки прямо в отделении почты, а после составлять вместе с сотрудниками учреждения акт о том, что находится внутри. Однако главное, что может спасти человека от обмана — просто не получать посылку, которую вы не заказывали и о которой не помните, советуют эксперты.