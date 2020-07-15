Мошенники придумали новый способ обмана россиян с кредитами

Россияне перестали реагировать на звонки о якобы похищенных с карты денег, и мошенники придумали новую схему. В преддверии отпусков они обзванивают людей и предлагают оформить кредит, выманивая личные данные.

«Нам известно о случаях, когда злоумышленники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту. Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», — рассказал агентству «Прайм» ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, после положительного ответа клиенту предлагают рассказать, в каких банках и на что он брал кредит ранее, позже они интересуются паспортными данными и номером карты — якобы для перечисления средств.

Эксперт рекомендовал ни при каких обстоятельствах не раскрывать свои личные данные незнакомцам по телефону. Лучшее средство узнать, на самом ли деле есть интересные предложения у банка, — позвонить напрямую в организацию.

Подобные звонки стали чаще беспокоить россиян в преддверии сезона отпусков, когда кредитные карты могут быть особенно актуальными, уверены специалисты.

Ранее «360» сообщал, что за период карантина мошенники в шесть раз чаще стали красть деньги со счетов россиян.