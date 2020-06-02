Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp
Мошенники придумали новый способ обмана в мессенджере WhatsApp. Многие пользователи уже с ним столкнулись. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.
Чтобы попасть в аккаунт человека в WhatsApp, злоумышленники научились подделывать сообщения от мессенджера. Для этого они используют привязку WhatsApp к номеру телефона. При попытке входа с нового устройства приложение отправляет специальный код. Мошенники просят жертву прислать им пароль, ссылаясь на неработающие SMS.
Также преступники используют и фейковые аккаунты администрации приложения. При такой попытке захвата аккаунта злоумышленники просят отправить им данные для входа.