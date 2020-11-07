Мошенники придумали новый и необычный способ кражи денег с карт

Мошенники не стоят на месте и постоянно придумывают новые способы нажиться на доверчивых людях. Эксперты обнаружили, что недавно злоумышленники начали пользоваться роликами, смонтированными из кадров с пресс-конференции правительства.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Натальи Шумаковой рассказала, что в Сети гуляет видео, которое начинается по-серьезному — с выпуска новостей. На видео можно увидеть выступление министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. А заканчивается ролик инструкцией, как узнать о причитающихся выплатах от государства и получить их.

«После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — передает РИА «Новости» ее слова.

Все дело в том, что к видео прилагается ссылка на фишинговый сайт, он имитирует страницы государственных ведомств. Также мошенники просят ввести данные и номер банковской карты, чтобы в ближайшие 10 минут отправить деньги. В данном случае создатели ссылаются на нормативные акты, которых не существует. В основном, ссылка на видео приходит по SMS, почте или в мессенджерах.

Эксперт советует не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов и не выдавать данные банковской карты, особенно CVC-код. Также Шумакова добавила, что нужно всегда внимательно читать текст всех рассылок.

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