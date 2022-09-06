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Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Директор «Мошеловки» Лазарева: мошенники рассылают письма россиянам от имени главы МВФ

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Россиянам стали приходить электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Эти сообщения рассылают мошенники, сообщила РИА «Новости» глава фонда «За права заемщиков», директор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

В письме говорится, что коррумпированные сотрудники банка необоснованно задержали платеж с целью хищения денег.

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«Организация Объединенных Наций и Международный валютный фонд (МВФ) решили выплатить всю компенсацию 150 бенефициарам с использованием карт Visa для банкоматов из Северной Америки, Южной Америки, США, Европы, Азии и всего мира, поскольку эта глобальная платежная технология доступна», — говорится в частности в письме, полученном сотрудником одного из университетов.

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Письмо содержит подборку информационных посылов для разных категорий людей. В конце послания у получателя запрашивают персональные данные и дается ссылка для идентификации. Эксперт рекомендовала не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Это может привести к краже персональных данных и скомпрометировать пароли и платежные реквизиты, предупредила лазарева.

«Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям», — заключила специалист.

Мошенничество

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