Мошенники придумали новую схему обмана с верификацией номеров

Телефонные мошенники стали использовать новый способ обмана доверчивых россиян. Они обзванивают потенциальных жертв и предлагают верифицировать номер, представляясь банковскими сотрудниками.

«Человеку поступает звонок якобы от службы безопасности банка. „Специалист“ предлагает верифицировать телефонный номер, в связи с тем что злоумышленники обзванивают граждан, в том числе используя подменные номера», — рассказал «Известиям» руководитель отдела исследования цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Если человек соглашается на верификацию, то его переключают на робота. Затем абонента просят ввести свой номер телефона и код, который придет в СМС. После этого у человека списывают деньги. В случае отказа человеку начинают звонить с других номеров, требуя объяснить, почему он не стал общаться с сотрудником службы безопасности.

Еще мошенники стали искать потенциальных жертв в соцсетях. Например, они начали писать в Telegram, используя в качестве аватарки логотип банка. Как отметили в пресс-службе Центробанка, методы социальной инженерии продолжают быть главным способом хищения денег у россиян.