Мошенники придумали новую схему обмана с кредитами

В России начали орудовать «черные кредиторы». Они дают деньги в долг под проценты, а потом «пропадают». Должникам просто некому платить. Когда ставка изрядно набегает, мошенники внезапно объявляются и требуют свое через суд.

Как рассказал «Российской газете» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, суд не может выносить решения в пользу «черных кредиторов», однако такое случается постоянно. Многие граждане не знают о новой норме, которая защищает их права. Суд также может не принять во внимание, что истец — «черный кредитор» и в долг дает нелегально.

Мошенники пользуются тем, что большинство россиян не в курсе, кто может выдавать микрозаймы, а кто — нет. «Черные кредиторы» идут на любые ухищрения — от самых сложных до элементарных. Они могут быть двойником легальной микрофинансовой организации или просто расклеивать объявления о своих «услугах» на заборах.

Ранее стало известно, что российские сотовые операторы придумали, как бороться с телефонными мошенниками. В будущем банки смогут в реальном времени получать информацию о подозрительных звонках их клиентам. Работать система будет на базе шведского ПО.