Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники при звонке предлагают обратиться к «страховому агенту», который в данном случае является сообщником.

Об этом свидетельствует новое исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, написал газета «Известия». Во время разговора мошенники убеждают клиентов, что их средства находятся под угрозой. Они также предлагают обратиться к личному «страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре.

Мошенники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Он убеждает людей перевести деньги на подставной счет. Эксперты в таких случаях советуют завершить разговор и позвонить в кредитную организацию по номеру, который указан на карте.

«Клиенты, попавшиеся на аргументы злоумышленников, обычно не выясняют, действуют в банке страховые агенты или нет. Сама схема опасна в той же степени, что и другие способы обмана с помощью социальной инженерии», — объяснил управляющий директор Центра развития сотрудничества с клиентами Александр Дарданов.

Он отметил, что такие способы обмана направлены в основном на наиболее уязвимую категорию — это люди с пробелами в финансовой грамотности, которых легко запутать или запугать.