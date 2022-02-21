Мошенники придумали новую схему обмана и стали переводить деньги россиянам

Злоумышленники придумали очередной способ обмана россиян. Они стали переводить деньги своим потенциальным жертвам, чтобы войти к ним в доверие, а затем выманить круглую сумму.

Для получения денег мошенники начали создавать фейковые сайты для торговли на бирже. Они убеждают человека завести личный кабинет и перечислить деньги якобы на брокерский счет. Но на самом деле жертва злоумышленников переводит средства на их счет. О такой схеме «Известиям» рассказал директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин.

«Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10–15 тысяч рублей, называя их заработанными средствами на совершенных сделках», — пояснил эксперт.

Он добавил, что после перевода у человека повышается уровень доверия к злоумышленникам. При этом притупляется чувство осторожности. Человек видит легкий способ заработать деньги и переводит мошенникам уже большую сумму.

«Сами злоумышленники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш», — подчеркнул Павлунин.

По его словам, с сентября 2021 года число мошенничеств по схеме фейковых инвестиций увеличилось в 10 раз.