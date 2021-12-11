Мошенники придумали, как заставить россиян звонить им первыми

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян с помощью рассылок с предупреждениями о том, что нужно срочно решить ту или иную проблему. Люди звонят в фальшивые колл-центры и сами раскрывают свои данные, рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

После этого, по ее словам, злоумышленники с помощью полученной информации, могут похитить со счетов своих жертв. Такой способ обмана преступники активно используют в последний год, сообщило РИА «Новости».

«Уже в разговоре с оператором [пострадавшие] сообщают сведения, позволяющие обчистить их счета, или устанавливают вредоносное ПО на свои телефоны или компьютеры», — пояснила Лазарева.

Она обратила внимание, что мошенники используют методы социальной инженерии и учитывают, что люди, как правило, больше доверяют тем, кому звонят сами. Таким образом, пострадавшие верят, что полученные инструкции от оператора помогут им вернуть деньги, избавиться от ненужных подписок, вернуть деньги, увеличить размер пособий и выплат.

«Для предотвращения преступлений <...> почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», — заявила Лазарева.

По словам специалиста, это могло бы значительно сократить количество жертв мошенников.