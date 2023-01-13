Общество 13 января 2023, 10:58 Мошенники обманули жительницу Оренбурга на 600 тыс рублей

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В Оренбурге правоохранители разыскивают мошенников, которые обманули 55-летнюю местную жительницу почти на 600 тысяч рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на УМВД Оренбургской области.

Неизвестные позвонили женщине, сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Они уговорили ее оформить встречную кредитную заявку, а все денежные средства перевести на «безопасный счет».

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Таким образом мошенники смогли заполучить 577 тысяч рублей.

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Когда лжебанкиры перестали выходить на связь, жительница Оренбурга поняла, что стала жертвой мошенников. Позже она обратилась в полицию.