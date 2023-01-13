Общество 13 января 2023, 15:35 Мошенники обманули жительницу Нижегородской области на 5,5 млн рублей

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В Нижегородской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 67-летней жительницы Дзержинска на сумму 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Как рассказала пострадавшая, в марте прошлого года в интернете она познакомилась якобы с австралийцем, который хотел переехать в Россию. Он попросил у женщины деньги на переезд, а когда она выслала нужную сумму, он перестал выходить на связь.

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Поняв, что вместо австралийца отвечали мошенники, женщина решила обратиться в полицию.

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