Мошенники обманули жителя Курганской области на 870 тысяч

Житель поселка Варгаши Курганской области обратился в полицию после потери крупной суммы денег, которую он перевел на счет лжебанкирам. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД России по Курганской области.

Аферисты уговорили мужчину переслать им на счет 870 тысяч рублей.

«Варгашинцу поступил звонок от якобы представителя банка, который предупредил о том, что неизвестные лица пытаются оформить на потерпевшего кредит. Действуя под диктовку, он приехал в Курган и оформил заем в банке. Оставаясь на связи, потерпевший выполнял все, что ему говорили по телефону. Общая сумма денежных средств, перечисленных на неизвестные счета, составила 870 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, чтобы граждане не поддавались на распространенные схемы мошенничества, о которых постоянно предупреждают как правоохранители, так и различные СМИ.