Мошенники обманули пожилую жительницу Петербурга на 1,1 млн руб | 360°

Общество 09 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Мошенники обманули пожилую жительницу Петербурга на 1,1 млн руб

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В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней пенсионерки. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

В правоохранительных органах узнали, что пенсионерке с неизвестного номера позвонила женщина. Представившись ее сестрой, она сообщила, что стала виновницей ДТП. Для урегулирования вопроса без уголовного дела она попросила денег у родственницы.

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Петербурженка поверила злоумышленнице и отдала курьеру, который пришел за деньгами, более одного миллиона рублей.

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В настоящий момент полиция разыскивает мошенников.

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