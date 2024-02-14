Общество 14 февраля 2024, 11:29 Мошенники обманули пожилую москвичку на более чем 11 млн рублей Обманутая 75-летняя пенсионерка из Москвы передала мошенникам 11,4 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Аферист позвонил 75-летней москвичке и, представившись правоохранителем, заявил, что с ее банковских счетов пытаются украсть деньги. В результате женщину обманули на 11,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленники провели женщину, предоставив ей через подставное лицо поддельную выписку о необходимости снятия всех денег. Они предложили спрятать средства на «сгенерированных банковских счетах», чтобы сохранить их.

Реклама

Пенсионерка действовала по указанию телефонного мошенника и снимала различные суммы в рублях и иностранной валюте. Далее она передавала их курьерам аферистов якобы для внесения на безопасный счет.

Пострадавшая прятала деньги в пакет, чтобы не привлекать внимание. За два месяца женщина отдала аферистам более 11,4 миллиона рублей, а когда лжеправоохранитель перестал выходить на связь, она поняла, что стала жертвой мошенников.

«Установление лиц, причастных к преступным действиям, на контроле в Бабушкинской межрайонной прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее курьеров, укравших 50 миллионов рублей у пожилой пары, арестовали в Москве.