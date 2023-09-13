Общество 13 сентября 2023, 18:49 Мошенники обманули пять жительниц Белгородской области на один миллион рублей с начала недели

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В Белгородской области правоохранители завели уголовное дело по факту мошенничества в отношении пяти пенсионерок с начала текущей недели. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональный УМВД.

Одна женщина передала мошенникам 350 тысяч рублей, другая лишилась похожей суммы. Остальные жертвы передали меньшие суммы денег. Всем пенсионерам сообщали об аварии, в которую якобы попали их родственники. Чтобы закрыть дело, мошенники просили своих жертв передать деньги курьеру или выслать на указанный счет.