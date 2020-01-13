Мошенники обманули петербургскую студентку на 55 тысяч рублей

По данным издания, 21-летняя девушка случайно наткнулась в соцсетях на рекламное объявление, авторы которого предлагали помощь в сдаче зачетов и экзаменов со «стопроцентной» гарантией. За 55 тысяч рублей они пообещали студентке закрыть три предмета.

Девушка перевела деньги на указанный счет, но обещанных подписей в зачетке не дождалась. В итоге обманутой студентке пришлось обратиться за помощью к правоохранителям, поскольку мошенники на ее сообщения так и не ответили.