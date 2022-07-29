Мошенники обманули пенсионерку из Петербурга на 2 млн руб

В Санкт-Петербурге 69-летняя жительница Приморского района доверилась мошенникам и лишилась двух миллионов рублей. Об этом написал «Патрульный Петербурга».

По данным полиции, в период с 27 по 28 июля пенсионерка получала звонки от неизвестного мужчины, который представлялся сотрудником банка. Он сказал женщине, что на нее хотят оформить кредит и ее сбережения находятся под угрозой. Испугавшись, пенсионерка доверилась мошеннику и перевела на указанный счет более двух миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящий момент злоумышленников разыскивает полиция.