Общество 28 декабря 2022, 16:16 Мошенники обманули медсестру из Оренбурга на полмиллиона рублей

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В Оренбурге суд вынесет приговор в отношении мошенников, которые обманули 25-летнюю медсестру на сумму в 520 000 рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УВМД по Оренбургской области.

Неизвестный мужчина позвонил девушке и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а затем посоветовал ей подать встречную заявку на заем и перевести на указанный счет 520 000 рублей.

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После того, как медсестра перевела деньги, «сотрудники банка» пропали. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

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