28 декабря 2022, 16:16
Мошенники обманули медсестру из Оренбурга на полмиллиона рублей
В Оренбурге суд вынесет приговор в отношении мошенников, которые обманули 25-летнюю медсестру на сумму в 520 000 рублей. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УВМД по Оренбургской области.
Неизвестный мужчина позвонил девушке и представился сотрудником банка. Он сообщил, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а затем посоветовал ей подать встречную заявку на заем и перевести на указанный счет 520 000 рублей.
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После того, как медсестра перевела деньги, «сотрудники банка» пропали. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.
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Мошенничество
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