Мошенники обманули китайцев с медицинскими масками на 21 млн рублей

По данным издания, аферисты публикуют в Сети объявления, заключают с китайцами договора, а потом либо исчезают с полученными деньгами, либо поставляют бракованный товар. По последним подсчетам, обманутые покупатели не получили около полумиллиона масок, а мошенники в общей сложности «заработали» порядка 21 миллиона рублей.