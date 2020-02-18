Мошенники обманули китайцев с медицинскими масками на 21 млн рублей
Life выяснил, с помощью каких схем в России мошенники наживаются на китайцах, которые пытаются закупить медицинские маски, чтобы отправить их на родину, где бушует эпидемия коронавируса.
По данным издания, аферисты публикуют в Сети объявления, заключают с китайцами договора, а потом либо исчезают с полученными деньгами, либо поставляют бракованный товар. По последним подсчетам, обманутые покупатели не получили около полумиллиона масок, а мошенники в общей сложности «заработали» порядка 21 миллиона рублей.