Мошенники нашли новый способ обмана москвичей при помощи пропусков

Мошенники придумали, как облапошить москвичей в период оформления пропусков для поездок на транспорте. Они звонят под видом соцработников, предлагают свою помощь в получении пропуска и выманивают личные банковские данные.

«Истинная цель звонка — получение персональных данных собеседника для их дальнейшего использования», — рассказали Рен ТВ в пресс-службе ВТБ.

Подобные случаи зафиксировал и Сбербанк, который сейчас разъясняет своим сотрудникам все нюансы нового вида мошенничества. В финансовых организациях призвали своих клиентов никогда не сообщать посторонним подробности о своих банковских счетах.

С 15 апреля в Москве и Московской области ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Для поездки на общественном или личном транспорте теперь нужно оформить специальный пропуск. Без него ездить по Подмосковью и столице нельзя. С конца марта многие россияне живут в режиме строгой самоизоляции. Количество заразившихся коронавирусом в РФ пока увеличивается каждый день. По последним данным, медики выявили 27 938 инфицированных. 232 человека умерли от COVID-19.