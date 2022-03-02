Мошенники начали вымогать деньги под видом «помощи» для беженцев

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. И иногда для этих целей они играют на сострадании людей. Как сообщила газета «Известия», злоумышленники начали вымогать деньги под видом пожертвований для беженцев и пострадавших.

Об этом изданию рассказали эксперты по информационной безопасности. В Роскомнадзоре рекомендовали не оставлять свои данные сомнительным организациям на незнакомых ресурсах.

Десятки мошеннических доменов уже выявила компания Eset, и их количество растет. Как правило, там выступают с эмоциональными, но фальшивыми призывами. На таких ресурсах очень расплывчаты данные о том, кому нужна «помощь». Кроме того, ни один из таких сайтов не принадлежит официальным организациям, отметили специалисты компании.

Но не только потеря денег грозит пользователю от такого сайта — там можно подцепить на свой компьютер вредоносный софт.

Аналитики предупредили, что не стоит переводить деньги незнакомцам и сомнительным структурам, а также надо пользоваться антивирусной защитой. Эксперты отметили, что помогать людям, оказавшимся в трудном положении, следует через официальные организации.

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович посоветовал россиянам не открывать электронных писем с вложениями от незнакомых адресов. По его словам, лучше их сразу удалять. Так злоумышленники пытаются передать на компьютер вредоносные файлы, которые затем используются для получения собственной выгоды.